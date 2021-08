Eryk Lubos w filmie drogi "Ciepło-zimno"

Ruszyły zdjęcia do filmu "Ciepło-zimno" z Erykiem Lubosem w roli głównej. Gwieździe " Underdoga " na ekranie partnerują Klaudia Kurak i Polina Gromova. Lubos wciela się w postać Michała – kierowcy TIRa i byłego boksera, samotnie wychowującego córkę Miśkę ( Kurak ). Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i pozwoli mu odkryć, co w życiu najważniejsze.W oficjalnym komunikacie czytamy, że "Ciepło-zimno" toFilm pokazuje, że"Ciepło-zimno" to pełnometrażowy debiut Anny Maliszewskiej , uznanej autorki teledysków, reklam oraz filmów krótkometrażowych. Reżyserka napisała również scenariusz do spółki z Przemysławem Chruścielewskim . Autorem zdjęć jest Kajetan Plis Za produkcję odpowiada Metro Films, a dystrybucją zajmie się Warner Bros. Pictures.