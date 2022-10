38.WFF: Filmy, których nie możecie przegapić

A skoro jesteśmy przy tradycji, to na pewno wybierzemy się na przegląd twórczości Piotra Szulkina – jednego z najwybitniejszych, choć również najbardziej niedocenionych reżyserów w historii polskiego kina. Numerem jeden będzie tu zapewne " O-bi O-ba. Koniec cywilizacji ", czyli dystopijna opowieść o pokłosiu wojny jądrowej, będąca zarazem zgrabną polityczną metaforą. Wyczucie filmowej przestrzeni oraz uczynienie z niej prawdziwej bohaterki filmu to niełatwa sztuka, ale Szulkin opanował ją do perfekcji: to jeden z najbardziej klaustrofobicznych filmów w historii, co znajduje swoje odzwierciedlenie w pięknej symbiozie awangardowej formy i wiecznie aktualnej tematyki.