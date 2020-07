Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła listę osób, które zaproszono do dołączenia do tej organizacji. Lista zawiera 819 nazwisk i są na niej Polacy.Akademia zauważyła twórców pracujących nad nominowanym do Oscara filmem " Boże Ciało ". Zaproszenia otrzymali: reżyser Jan Komasa , scenarzysta Mateusz Pacewicz , montażysta Przemysław Chruścielewski oraz kostiumolożka Dorota Roqueplo . Członkiem Akademii została też reżyserka castingów Magdalena Szwarcbart Jak podaje Akademia aż 49% wszystkich zaproszonych to osoby spoza Stanów Zjednoczonych. Reprezentują w sumie 68 krajów. Aż 45% zaproszonych stanowią kobiety, a 36% osoby o innym kolorze skóry niż biały.Listę zaproszonych w najważniejszych kategoriach znajdziecie poniżej. Pełna lista jest dostępna TUTAJ AKTORZYOPERATORZYREŻYSERZYMUZYKAJoshuah Brian CampbellKatie GreathouseSCENARZYŚCI