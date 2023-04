Eurazja Film Festival trwa!

Za nami wiele niesamowitych seansów oraz spotkań ze wspaniałymi gośćmi – wśród nich między innymi reżyserzy Zaid Abu Hamdan Ahmed Yassin Al Daradji czy Shawkat Amin Korki - dziś w kinie Atlantic ostatnia szansa na spotkanie z twórcąOrganizatorzy zapraszają do obejrzenia licznych wystaw – aż do zakończenia Festiwalu w kinie Atlantic zapoznać się będzie można zy, zaś w kinie Luna zorazWiele atrakcji czeka również na warszawską publiczność po wyjściu kina – wśród tych, które są jeszcze przed nami znajdziecie m.in.:Data:Godzina:Miejsce:Shisha, taniec brzucha, libańska muzyka oraz doskonałe libańskie wino tworzą niepowtarzalną atmosferę niczym z baśni tysiąca i jednej nocy.Jeśli pragniesz wziąć udział w prawdziwej kulinarnej uczcie, skosztuj specjałów kuchni libańskiej. Wizyta ww Warszawie to pasjonująca podróż po smakach, nie tylko Bejrutu, ale również całego Libanu. Na gości festiwalu czeka gorąca i aromatyczna herbata libańska oraz pokazy tańca brzucha.Data:Godzina:Miejsce:Zespólto polsko-bułgarsko-czeska grupa muzyczna łącząca muzykę bałkańską z folkiem i elementami jazzu. Zespół tworzą profesjonalni multiinstrumentaliści, pasjonaci muzyczni, grający na oryginalnych instrumentach jak kaval, dudy, tambura jak również na akordeonie, klarnecie i kontrabasie.Data:Godzina:Miejsce:Wino towarzyszy człowiekowi od tysiącleci, niosąc przyjemność i zrozumienie ziem, z których pochodził. Wielość jego odmian i rodzajów jest niemal nieskończona. Podczas spotkania poznamy zasady profesjonalnej degustacji. Dowiemy się, na czym polega tzw. degustacja w ciemno, oparta na analizie wzrokowej, zapachowej i smakowej. Będzie takze możliwość skosztowania wina specjalnie z tej okazji sparowanego z seansem filmowym.Data:Godzina:Miejsce:Prowadzenie:Zapraszamy na rodzinny spacer z opowieściami o ormiańskiej Warszawie. Jego trasa poprowadzi od Ogrodów Zamku Królewskiego przez Kolekcję Kobierców Wschodnich Terest Sakahian w Pałacu Pod Blachą aż na staromiejski Rynek. A na Rynku... ormiańscy kupcy rozstawili kolorowe kramy i zachwalają swój towar: kobierce pstre i purpurowe, kilimy gładkie atłasowe, kitajki, pasy kontuszowe!W tłumie przechodniów spotkacie niejednego wędrowca z dalekiej Armenii, który opowie Wam historie o Zagadkowym Kikosie i Walecznym Nazarze.Po więcej informacji zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.eurazjafestiwal.com oraz naszych mediów społecznościowych: profilu na Facebooku (Eurazja Film Festiwal / Eurasia Film Festival) oraz na Instagramie (eurasia_festival), gdzie na bieżąco relacjonujemy wszystkie nasze wydarzenia.Do zobaczenia w kinach!