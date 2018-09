Eva Green jedną z gwiazd ekranizacji "Wszystko, co lśni"

Getty Images © Antony Jones



) zagra jedną z głównych ról w serialu. W obsadzie znaleźli się również: Eve Hewson Serial będzie 6-odcinkową ekranizacją wyróżnionej w 2013 roku Man Booker Prize powieścią Eleanor Catton, która w Polsce została wydana jako "Wszystko, co lśni". Lata 60. XIX wieku, Nowa Zelandia. Na wyspie wybucha gorączka złota. Szkot Walter Moody to jeden z tych śmiałków, którzy przybywają do miasta Hokitika skuszeni wizją bogactwa. Tuż po zejściu na ląd jest świadkiem dziwnego zgromadzenia. Dwunastu mężczyzn spotyka się w tajemnicy w palarni jednego z hoteli, by przedyskutować sprawę serii niewyjaśnionych zdarzeń. Kilka dni wcześniej bez śladu zaginął pewien młody bogacz, który zamieniał w złoto wszystko, czego się tknął. Na drodze prowadzącej do Hokitika znaleziono nieprzytomną prostytutkę, która próbowała odebrać sobie życie. A w chacie poszukiwacza złota, który zapił się na śmierć, niespodziewanie znaleziono wielką fortunę... Wkrótce okaże się, że losy wszystkich mężczyzn, biorących udział w sekretnej naradzie, są ze sobą w dziwny sposób powiązane. Każdy z nich ma swoją opowieść, swoje grzechy i sekrety. Każdy z nich przybył do Nowej Zelandii z innego zakątka globu, aby zdobyć fortunę. Złoto jednak ma to do siebie, że zawsze jest go za mało. Green zagra Lydię Wells, Hewson Annę Wetherell, a Csokas Francisa Carvera. Projekt powstaje dla BBC Two.