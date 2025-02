"Blood on Snow": Benedict Cumberbatch zamiast Toma Hardy'ego u boku Evy Green

Podmianka: Cumberbatch za Hardy'ego

Getty Images © Dominique Charriau



O czym opowie "Blood on Snow"?

"Nie czas umierać" – zwiastun

Akcja filmu ma rozgrywać się w Oslo w latach 70. To opowieść o dwóch gangach rywalizujących o terytorium. Stający za kamerąto twórca pierwszego sezonu " Detektywa " i bondowskiego " Nie czas umierać ".wskoczył na miejsce, który musiał zrezygnować z projektu ze względu na konflikt harmonogramów. Właśnie ujawniono też, że w filmie zagrają równieżZdjęcia ruszają pod koniec miesiąca na Łotwie.Hoffman ( Cumberbatch ) ma zaufanego zabójcę ( Johnson ), zimnego i metodycznego, idealnego do tej roboty. Ale pod tą bezwzględną fasadą kryje się niespodziewana inteligencja i moralny kręgosłup ukształtowany przez skomplikowane dzieciństwo... Kiedy Hoffmann zleca morderstwo swojej własnej żony, Olav staje przed dylematem: lojalność czy moralność? Zamiast wykonać zadanie, wymyśla plan, który stawia go na celowniku Hoffmana. Nie mając dokąd uciec, Olav zawiązuje trudny sojusz i wpada w sam środek krwawej wojny gangów. Były brutalny zabójca staje się nieoczekiwanym bohaterem w świecie, gdzie każdy dobry uczynek zostaje ukarany.Na podstawie jego powieści nakręcono m.in. " Łowców głów ", " Pierwszy śnieg " i " Morderczy żar ".Na razie nie znamy daty premiery filmu.