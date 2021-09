FILM BRIDGE - BELARUS:  program dla filmowców z Białorusi 

Jesteś obywatelem Białorusi? Chcesz rozwinąć swój projekt fabularny lub dokumentalny? Sprawdź nowy program Szkoły Wajdy i Gdyńskiej Szkoły Filmowej! Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października 2021 r.

Przyjmowanie zgłoszeń do 27 października 2021.

Film Bridge - Belarus to autorski program Wajda School realizowany we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, którego celem jest rozwój projektów filmowych młodych twórców z Białorusi.W programie mogą wziąć udział zarówno osoby przed debiutem reżyserskim jak i twórcy mający na koncie pierwsze własne, pełnometrażowe filmy fabularne lub dokumentalne. Przy selekcji, oprócz dotychczasowego doświadczenia filmowego liczyć się będzie przede wszystkim pomysł na film, który chciałbyś rozwijać podczas programu.Przez 7 miesięcy – od grudnia 2021 do czerwca 2022 – sześciu młodych twórców/twórczyń będzie pracować nad rozwojem swoich projektów – fabularnych i dokumentalnych – z doświadczonymi polskimi filmowcami.Program opiera się na zajęciach grupowych, praktycznych warsztatach – oraz indywidualnej pracy nad projektem pod okiem opiekuna. Podczas sesji online oraz warsztatów stacjonarnych, pod okiem wykładowców Wajda School i Gdyńskiej Szkoły Filmowej, będziesz pracować nad treatmentem, nauczysz się pracy z aktorem, zrealizujesz wybraną scenę twojego projektu, którą następnie zmontujesz i przeanalizujesz podczas zajęć. Uczestnicy programu wezmą także udział w realizacji zdjęć do krótkiego projektu dokumentalnego.Efektem części fabularnej programu ma być szczegółowo dopracowany treatment lub pierwsza wersja scenariusza filmu fabularnego oraz zrealizowana z aktorami scena z rozwijanego tekstu, tak by każdy z uczestników kończąc program miał pakiet, z którym będzie mógł szukać producenta i starać się o realizację swojego projektu. W przypadku projektu dokumentalnego efektem ma być krótkie ćwiczenie lub krótki film dokumentalny.Udział w programie jest bezpłatny. W trakcie pobytu w Polsce każdy z uczestników będzie miał zapewnione zakwaterowanie, transport komunikacją zbiorową i częściowe wyżywienie. Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy będą mogli brać także udział w zajęciach innych kursów Szkoły Wajdy, a podczas pobytu w Gdyni w zajęciach Gdyńskiej Szkoły Filmowej.Wykładowcami będą doświadczeni twórcy filmowi związani z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową: Wojciech Marczewski Jerzy Rados oraz pomysłodawca i koordynator programu - Filip Marczewski Dla reżyserów fabularnych i dokumentalnych, a także scenarzystów, operatorów i aktorów chcących rozpocząć działalność także na polu reżyserii. Osoby ubiegające się o przyjęcie na program muszą posiadać obywatelstwo białoruskie i posługiwać się językiem polskim lub angielskim.Zgłoszenie musi zawierać: treatment fabularny, który będzie rozwijany w trakcie programu (max 5 stron maszynopisu); jedną w pełni rozpisaną scenę dialogową (najważniejsza scena z projektu fabularnego), treatment dokumentalny (związany z bohaterem oparty o własne doświadczenia) lub/i treatment dokumentalny na dowolny temat (max na 1 stronę maszynopisu każdy). Materiały muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.szczegóły rekrutacji: https://wajdaschool.pl/film-bridge-belarus/ Masz pytania? Napisz lub zadzwoń! tel: +48 500 248 506; email: filmbridge@wajdaschool.pl Szkoła Wajdy od dwudziestu lat kształci młode pokolenia filmowców, zgodnie ze swoim mottem: Wierzymy, że film może zmieniać świat. Wierzymy w mądre, ambitne kino autorskie. Dlatego pomagamy młodym twórcom robić filmy. Tworzymy optymalne warunki do przygotowania profesjonalnego debiutu. Doświadczeni ludzie kina /reżyserzy, scenarzyści, dokumentaliści, producenci/ pracują ze studentami nad najlepszą wizją artystyczną ich własnych projektów – od etapu developmentu scenariuszowego, przez dokumentację, zdjęcia, produkcję, postprodukcję aż po prezentację filmu na rynku. www.wajdaschool.pl Gdyńska Szkoła Filmowa powstała w 2010 roku. Misją oraz podstawowym celem działalności szkoły jest rzetelne, solidne i profesjonalne wykształcenie świadomych zawodu reżysera przyszłych twórców filmów fabularnych i dokumentalnych. Nauczanie przedmiotów kierunkowych opiera się na zajęciach praktycznych. Niezbędne wykłady teoretyczne stanowią punkt wyjścia do szeregu ćwiczeń, prób warsztatowych oraz realizacji scen i etiud filmowych. Zajęcia w niewielkich grupach umożliwiają indywidualną pracę oraz bezpośredni, merytoryczny kontakt z wykładowcą. http://www.gsf.pl Program FILM BRIDGE – BELARUS jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.