FINA na Festiwalu w Gdyni

Program

49. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych potrwa od 23 do 28 września. Na program najważniejszej imprezy poświęconej polskiemu filmowi składają się cztery sekcje konkursowe, nagroda za całokształt twórczości, a także rozbudowany program spotkań branżowych i imprez towarzyszących.Znalazło się w nim także kilka wydarzeń współorganizowanych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Będą to pokazy koprodukcji FINA, a także "Podwójne uderzenie" – spotkanie z dwoma ikonicznymi dla polskiej i światowej popkultury lat 80. dziełami filmowymi.Festiwalowa premiera koprodukcji FINA.Mimo antysemickiej nagonki rozpętanej przez polskie władze ludowe pod koniec lat sześćdziesiątych reżyser Jerzy Hoffman kończy pracę nad filmem " Pan Wołodyjowski ". To on staje się przepustką do realizacji " Potopu ", najdroższego filmu w historii polskiej kinematografii. Podczas pracy reżyser nie tylko musi się mierzyć z piętrzącymi się problemami realizacyjnymi, nieufnością władzy ludowej, ale również z oczekiwaniami milionów Polaków. Dzięki temu filmowi zajrzymy za kulisy powstawania kultowego polskiego filmu historycznego, nominowanego do Oscara w roku 1974, oraz przyjrzymy się barwnemu życiorysowi jego twórcy.Teatr Muzyczny, scena Kameralna, pl. Grunwaldzki 1Lata 1656–1660, okres najazdu szwedzkiego na Polskę. Zaręczony z Oleńką Billewiczówną chorąży orszański Andrzej Kmicic opowiada się początkowo po stronie kolaborującego ze Szwedami potężnego rodu magnackiego Radziwiłłów. Uznany przez szlachtę i narzeczoną za zdrajcę, zaczyna poniewczasie rozumieć, że Radziwiłłom chodzi nie o dobro ojczyzny, ale o własne interesy, w tym także objęcie polskiego tronu. Kmicic porywa księcia Bogusława Radziwiłła, by zawieźć zdrajcę przed oblicze króla Jana Kazimierza i w ten sposób odkupić winy.Pełna wersja filmu została zdigitalizowana i zrekonstruowana cyfrowo przez Magyar Filmlabor i Studio Produkcyjne Orka w ramach projektu Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej, dzięki finansowemu wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy współudziale TVN S.A. Wszystkie prace prowadzone były pod kierunkiem Jerzego Hoffmana i prof. Jerzego Wójcika. Zrekonstruowany film stał się podstawą odrębnego projektu artystycznego. Pod nadzorem reżysera montażysta Marcin Kot Bastkowski stworzył nową, skróconą wersję filmu – "Potop Redivivus".Gdyńskie Centrum Filmowe, sala GOPLANA, pl. Grunwaldzki 2Festiwalowa premiera koprodukcji FINA.Druga połowa lat siedemdziesiątych. Kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, na czele z charyzmatycznym i niezdyscyplinowanym uczniem ustrzyckiej szkoły Siczką, postanowiło zostać punkami i grać punk rocka. Zakładają zespół KSU. Grają zbuntowaną muzykę i jednoczenie przeszczepiają na grunt zapyziałej gminy elementy londyńskiej "kultury punk". Działania chłopców zostają zauważone przez SB. Podczas przesłuchania Siczki oficer Jerzy Majak daje mu do zrozumienia, że w Ustrzykach Dolnych żadnego "punka" nie będzie. SB uruchamia akcję "Żyletka", mającą na celu rozpracowanie zespołu…Teatr Muzyczny, scena Duża, pl. Grunwaldzki 1Pokaz filmów "Klątwa Doliny Węży" Marka Piestraka i "Poszukiwacze zaginionej arki" Stevena Spielberga oraz spotkanie Jakuba Żulczyka z Markiem Piestrakiem.Pogranicze laotańsko-wietnamskie, listopad 1954. Na skraju dżungli ląduje ostrzelany przez partyzantów helikopter. Pilot Bernard Traven, poszukując wody, trafia do buddyjskiej świątyni, skąd rabuje drogocenną szkatułkę. Mnich rzuca klątwę… Sorbona, trzydzieści lat później. Wykład prowadzi Jan Tarnas, specjalista od starych tajskich rękopisów. Nieoczekiwanie pojawia się Traven, prosząc profesora o rozszyfrowanie manuskryptu z tajskiej szkatuły. Podczas jego rozcinania w laboratorium nieoczekiwanie gaśnie światło i pojawiają się węże.W 1936 roku archeolog i poszukiwacz przygód Indiana Jones zostaje wynajęty przez rząd USA do odnalezienia Arki Przymierza, zanim naziści zdobędą jej niezwykłe moce.Gdyńskie Centrum Filmowe, sala GOPLANA, pl. Grunwaldzki 2