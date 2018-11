FOTO: Oto króliki z "Wodnikowego Wzgórza"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, BBC przygotowuje serial animowany. Jest to ekranizacja słynnej powieści Richarda Adamsa znanej w Polsce pod tytułem. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia z serialu. Wy znajdziecie je poniżej:Historia opowiada o królikach, które zmuszone są opuścić swoją królikarnię i wyruszyć w poszukiwaniu nowego miejsca zamieszkania, przeżywając przy tym rozmaite przygody i trudności. Tytułowe Wodnikowe Wzgórze to miejsce, w którym ostatecznie osiedlają się króliki, usytuowane na północy hrabstwa Hampshire w Anglii. Króliki, bohaterowie historii, mają swe imiona, strukturę społeczną, język, mitologię, przysłowia, tworzą także poezję. W dążeniu do celu współpracują z innymi zwierzętami, wykorzystują także ludzi i wytwory techniki.Gwiazdami angielskiej wersji językowej są: James McAvoy