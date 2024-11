Operator "Gladiatora II" krytycznie o Ridleyu Scotcie: "Niecierpliwy"

Co o reżyserze "Gladiatora II" powiedział John Mathieson?

O czym opowiada "Gladiator II"?

MOVIE SIĘ: oceniamy "Gladiatora II"

Operator pracował ze Scottem nad sześcioma projektami, w tym nad oryginalnym " Gladiatorem ", " Królestwem niebieskim " i " Robin Hoodem ". W podkaście DocFix postanowił podzielić się odczuciami dotyczącymi współpracy. Słowa nie stawiają reżysera w dobrym świetle.Mathieson podkreślił, że nie podoba mu się, jak dzisiaj traktuje się obraz filmowy. Zwrócił uwagę na lenistwo ekipy w przygotowywaniu ujęć, które pomimo błędów i tak są rejestrowane. –Kolejna wypowiedź odnosiła się do samego Scotta, którego operator nazywa. –– zauważa, wskazując, że reżyser używa teraz wielu kamer rejestrujących tę samą scenę. –– stwierdził.Według Mathiesona takie podejście zmieniło się u Scotta na przestrzeni lat. –– podsumował operator.Bohaterem filmu jest mężczyzna żyjący na obrzeżach antycznego świata. Kiedy nadchodzi rzymska armia pod dowództwem Marcusa Acaciusa, traci swoją ukochaną. Sam dostaje się zaś do niewoli. Pod opieką potężnego Macrinusa zostaje gladiatorem, by dokonać zemsty na imperium, które odebrało mu szansę na szczęście.W obsadzie znaleźli się: Paul Mescal