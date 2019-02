FOTO: Ruszyły zdjęcia do nowego "Jaya i Cichego Boba"

Ruszyły zdjęcia do nowego filmu o przygodach Jaya i Cichego Boba,. Z tej okazji Kevin Smith opublikował na Twitterze zdjęcie z planu.opowie o tym, jak dwaj tytułowi bohaterowie wracają do Hollywood, by powstrzymać realizację rebootu znienawidzonego przez nich filmu "Bluntman & Chronic Movie". Ma to być satyra na przemysł filmowy i jego ostatnią obsesję remake'ów i rebootów.W rolach głównych zobaczymy oczywiście Smitha Jasona Mewesa . W obsadzie są również Harley Quinn Smith Jay i Bob pojawili się po raz pierwszy na ekranie w 1994 roku w debiutanckim filmie Smitha,Ostatnio mogliśmy ich zobaczyć w animacjiz 2013 roku.