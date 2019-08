FOTO: Kevin Smith szykuje dla Netfliksa serial anime o He-Manie

Jak wiadomo, He-Man ma (kiedyś) powrócić jako bohater aktorskiego widowiska kinowego. Jednak Netfliksowi zupełnie nie przeszkadza to w szykowaniu serialu anime o nim. Producentem i showrunnerem projektu będzie Kevin Smith A poniżej możecie obejrzeć grafikę promującą serial:Projekt nosi tytuł "Masters of the Universe: Revelation" i powstaje we współpracy z koncernem zabawkowym Mattel. Serial stanowić będzie kontynuację produkcji z lat 80. doprowadzając do zamknięcia wątki, które pozostały wtedy otwarte i opowiadając o być może finalnym starciu pomiędzy He-Manem a Szkieletorem.Za stronę wizualną odpowiadać będzie Powerhouse Animation, które dla Netfliksa zrealizowało już serial. W skład zespołu scenarzystów wchodzą: Eric Carrasco Tim Sheridan , Diya Mishra i Marc Bernardi.