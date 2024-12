Fenomenalna powieść reżysera "Powrotu do tamtych dni" w newhomers!

Autor wprowadza czytelników w świat dorosłego Tomka, zmagającego się z traumami jako dziecko z rodziny dysfunkcyjnej (DDA). Przenosząc nas do barwnych lat 90., autor konfrontuje nostalgię i beztroskę dziecięcych wspomnień z brutalną rzeczywistością, w której przemoc i alkoholizm ojca rujnują spokój domowego ogniska.Tomek, w swoich wspomnieniach, z delikatnością i tęsknotą opisuje chwile zabaw z przyjaciółmi oraz marzenia o idealnym świecie, ułożonym jak zestaw Lego.Aksinowicz z niezwykłą wrażliwością ukazuje, jak dzieciństwo kształtuje dorosłość, a wspomnienia są zarazem źródłem bólu, jak i siły. "Powrót" to nie tylko refleksja nad przeszłością, ale także emocjonalna podróż ku zrozumieniu samego siebie i dążeniu do naprawy relacji z najbliższymi.Więcej informacji o autorze oraz szczegóły dotyczące książki znajdziecie na stronie newhomers.pl