Festiwal Integracja Ty i Ja. Filmowe odcienie niepełnosprawności

7. września rozpocznie się 18. edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, który odbędzie się w Koszalinie. To wyjątkowe wydarzenie łączy w sobie sztukę filmową, warsztaty, debaty z ekspertami, a także spotkania z twórcami i bohaterami produkcji walczących o statuetki Motyla 2021.

W tym roku do konkursu zakwalifikowane zostały 33 filmy – 14 dokumentów, 12 fabuł i 7 produkcji amatorskich. Filmy nadesłane zostały z całego świata m.in. z Hiszpanii, Libanu, Korei Południowej, Argentyny, Włoch i Indonezji. Nie brakuje też propozycji z Polski.Wspólnym mianownikiem jest temat niepełnosprawności, ale przefiltrowany przez realia społeczne i gospodarcze, stosunki międzyludzkie oraz kulturę i panujące zwyczaje.Na ekranie kina Alternatywa przez pięć festiwalowych dni obejrzeć będzie można historie poruszające, zabawne, nostalgiczne i stawiające pytania o akceptację, miłość i poświęcenie.Twórcy skonfrontują widzów z opowieścią o rodzicach dorosłych dzieci z zespołem Downa, w życiu których troska miesza się ze strachem o przyszłość. Zabiorą nas na przedmieścia Lizbony, gdzie samotny ojciec wychowuje trójkę dzieci, w tym dwójkę z niepełnosprawnością i wciąż potrafi cieszyć się z drobnych rzeczy. Pokażą rzeczywistość przed i po wypadku, który pozbawia bohaterów sprawności fizycznej i zmusza do przewartościowania marzeń i planów.Filmy oceniać będzie jury w składzie: aktor Adam Woronowicz , aktorki - Marta Lipińska Katarzyna Gniewkowska , reżyser i scenarzysta Marcin Bortkiewicz oraz prof. Wojciech Otto z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją nagrodę po raz drugi przyzna także rektor Politechniki Koszalińskiej – dr hab. Danuta Zawadzka.Po projekcjach konkursowych odbędą się spotkania z jurorami. Z Adamem Woronowiczem Marcinem Bortkiewiczem rozmawiać będzie Łukasz Maciejewski, dziennikarz, filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny. Poprowadzi on także debatę "Film sztuka otwarta", podczas której podzieli się swoją wiedzą z festiwalową publicznością. Widzowie będą mieli okazję posłuchać i porozmawiać również z aktorkami - Martą Lipińską W programie jest też osiem seansów pozakonkursowych m.in. " Sound of Metal " (reż. Darius Marder ), " Supernova " (reż. Harry Macqueen ) oraz " Każdy ma swoje lato " (reż. Tomasz Jurkiewicz ).Festiwalowe filmy pokazywane będą nie tylko w Koszalinie, ale również w 35. innych miastach w ramach Małych Festiwali "Ty i Ja". Dla widzów m.in. w Szamotułach, Nowym Sączu, Łomży, Lesznie oraz w Bielsku Podlaskim przygotowano pięć filmów dokumentalnych i dwa fabularne.Festiwal "Integracja Ty i Ja" to także międzypokoleniowa platforma wymiany myśli i doświadczeń. Podczas spotkań w szkołach uczniowie będą mieli okazję porozmawiać z paraolimpijczykami, którzy do Koszalina przyjadą prosto z igrzysk w Tokio.8. września odbędzie się konferencja naukowa "Kultura i niepełnosprawność. Recepcja – Uczestnictwo – Terapia". Wrocławska Fundacja Katarynka, której głównym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością w kinie, w teatrze i w muzeum przeprowadzi warsztaty, a teoretycy poszerzą wiedzę na temat dostępności kultury.Podczas inauguracji otwarte zostaną dwie wystawy – pierwsza zatytułowana "Wiatr w żagle" to efekt Fotokonfrontacji, które odbyły się w Ośrodku Sportów Wodnych w Dźwirzynie w czerwcu tego roku. Bohaterami fotografii są osoby z niepełnosprawnością, które miały okazję popływać żaglówkami dostosowanymi do ich potrzeb. Za aparaty chwyciła młodzież Zespołu Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie pod kierunkiem Wojciecha Szweja. Przeprowadzenie Fotokonfrontacji było możliwe dzięki współpracy z Gminą Kołobrzeg, która realizuje projekt pod nazwą Baltic For All.Druga z wystaw zatytułowana "Lolita" to cykl fotografii Sebastiana Pietrzaka. Artysta po raz pierwszy zaprezentuje swoje prace w Koszalinie. Niepełnosprawność nie przeszkodziła mu w stworzeniu własnego, niebanalnego stylu. Jego zdjęcia ukazują nie tylko piękno kobiecego ciała, ale także autentyczne emocje.18. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja potrwa od 7 do 11 września. Hasłem przewodnim wydarzenia jest "Kultura dostępna.". Wstęp na wszystkie seanse oraz wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.