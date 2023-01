Filmweb poleca "Chleb i sól". Film Damiana Kocura od dziś w kinach

O czym opowiada film "Chleb i sól"?



Zwiastun filmu "Chleb i sól"



Od dziś w kinach możecie zobaczyć nagrodzony na festiwalu w Wenecji pełnometrażowy debiut Damiana Kocura pt. " Chleb i sól ". Nasza redakcja postanowiła wyróżnić film znakiem jakości " Filmweb Poleca! ".Upalne lato, leniwie płynący czas, hip-hopowy freestyle, chłopaki z tatuażami i zalotne dziewczyny, z którymi lepiej nie zadzierać. Tak właśnie wygląda miejsce z czasów młodości, do którego wraca Tymek – student warszawskiej Akademii Muzycznej przygotowujący się do rozpoczęcia światowej kariery jako pianista. Jest tu też jego matka oraz brat Jacek i koledzy z dawnych dni przesiadujący na osiedlu. Tymek pojawia się tu jednak tylko na chwilę – po wakacjach rusza na zachód Europy, gdzie otrzymał stypendium. Ta krótka wizyta w zupełności wystarczy, aby poznał centralny punkt spotkań lokalnej młodzieży jakim jest nowo powstały bar z kebabem. Chłopaki z osiedla dobrze żyją z obcokrajowcami, ale są drobne wyjątki. Z czasem konflikt zaostrza się. Spirala strachu i zagrożenia zaczyna się nakręcać, a Tymek znajdzie się w samym jej centrum.W naszej recenzji filmu " Chleb i sól " czytamy:Całą recenzję filmu " Chleb i sól " przeczytacie TUTAJ Znak jakości " Filmweb Poleca! " to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.