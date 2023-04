Mastercard Off Camera: 10 filmów, których nie możecie przegapić

Bohaterem filmu Tarika Saleha (twórcy pamiętnej " Metropii ") jest młody stypendysta z Kairu, który staje się świadkiem zabójstwa swojego kolegi. To jednak dopiero początek jego problemów; wkrótce zostaje zmuszony do infiltracji Bractwa Muzułmańskiego. Nagrodzony na ostatnim festiwalu w Cannes za scenariusz film to trzymające w napięciu połączenie thrillera, dramatu społecznego oraz historii inicjacyjnej. Opowieść o mechanizmach patriarchatu, bezwzględności władzy, ale też intymna historia o egzystencjalnej matni, z której nie sposób się wydostać. Plus wspaniałe role Tawfeeka Barhoma