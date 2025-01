Filmweb poleca "Dziewczynę z igłą" – nowy film twórcy "Sweat"

Recenzja filmu "Dziewczyna z igłą", reż. Magnus von Horn

autorka: Daria Sienkiewicz Magnusa von Horna zaczyna się prozaicznie: kobieta myje pachy. Szybka kąpiel w umywalce może być tą ostatnią – na najbliższe dni, a nawet tygodnie. Intymny rytuał przerywa pukanie do drzwi – to właściciel mieszkania z wiadomością o rychłej eksmisji. Co dalej? Życie na ulicy? Utrata pracy? W dzień zakończenia wielkiej wojny niebo przysłonięte jest strzelistymi kominami i kłębami gęstego dymu. W jednej z fabryk pracuje Karoline ( Victoria Carmen Sonne ) – żyjąca w ubóstwie młoda szwaczka, odzwierciedlająca losy tysięcy kobiet w industrialnej Europie u progu XX wieku. I choć akcja szwedzko-polsko-duńskiej koprodukcji rozgrywa się w świecie sprzed nazistowskiej okupacji, jest to świat moralnie zdegenerowany, w którym śmierć zbiera żniwo za dnia i w nocy. Nie ma w nim miejsca na walkę dobra ze złem. Jest tylko zło we wszystkich odcieniach.W " Dziewczynie z igłą ", inspirowana jedną z najgłośniejszych tragedii XX-wiecznej Danii, potworność kopenhaskiej rzeczywistości rozciąga się przed nami niczym malarska panorama. Gdy widzi się przemoc, instynkt nakazuje odwrócić wzrok. Ludzie poszukują rozrywki, odnajdując eskapizm w cyrku czy ciemnej sali kinowej. "Oto, co wypluła wojna" – tak cyrkowiec przedstawia spragnionej gawiedzi okaleczonego w wojnie weterana. "Kto ośmieli się dotknąć takiego potwora, jak on?" – pyta przerażonych widzów, którzy w zmaltretowanej twarzy żołnierza nie dostrzegają już człowieka. Von Horn z precyzją wydobywa trawiące ludzi traumy, demaskuje lęki, a także unaocznia społeczne zmiany: mężczyźni wracają z wojny do swoich domów, lecz nie znajdują w nich posłusznych żon. Te poszły do fabryk, by w pocie czoła walczyć o namiastkę godnego życia. Przy okazji – po raz pierwszy znajdują przestrzeń na eksplorację własnych potrzeb i pragnień. Jedną z takich kobiet jest właśnie Karoline, która zakochuje się w Jørgenie ( Joachim Fjelstrup ) – majętnym właścicielu szwalni, mogącym ofiarować jej przepustkę do raju. Von Horn , wraz ze współtworzącą scenariusz Line Langebek Knudsen , zaprasza na mistrzowski kurs filmowej narracji. Jego film zaskakuje intertekstualnością, przemyślaną koncepcją wizualną oraz niespodziewanymi zwrotami akcji. Coś, co zapowiada się na romantyczną historię miłosną, może w mgnieniu oka przerodzić się w wywołującą dreszcze makabreskę. Gdy Karoline zachodzi w ciążę, na jej drodze pojawia się prowadząca agencję adopcyjną Dagmar ( Trine Dyrholm ) – jedna z niewielu osób, które pragną wyciągnąć bohaterkę z otchłani. Samotność i bezradność przyszłej matki, która nie może zapewnić swojemu dziecku jakiejkolwiek przyszłości, to przyczynek do niewygodnej i bolesnej refleksji: jeśli dzisiaj, w czasach powszechnej dostępności do antykoncepcji oraz działalności licznych organizacji pomocowych mówimy o piekle kobiet, to jak nazwiemy rzeczywistość, w której żyje Karoline? Rzeczywistość, w której akuszerki dokonują aborcji w horrendalnych warunkach, żyjące w ubóstwie rodziny zmuszone są oddać dzieci do sierocińca, a zamożni Duńczycy jedynie zwiększają popyt na nielegalny handel niemowlętami?Karoline, młoda pracownica fabryki stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar – charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, pomagającej matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, Karoline podejmuje u Dagmar pracę jako mamka. Kobiety nawiązują niċ porozumienia, jednak świat Karoline rozpada się na kawałki, gdy odkrywa szokująca prawdę o swojej mocodawczyni.