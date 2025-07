Jamie Lee Curtis o operacjach plastycznych: "To ludobójstwo"

Co Jamie Lee Curtis myśli o operacjach plastycznych?

– przyznała aktorka. –Gwiazda serii " Halloween " ma trochę inne zdanie o ludziach ze świata showbiznesu, którzy decydują się poprawić swój wygląd. Curtis twierdzi, że nie dba o wybory, jakich w kwestii swoich ciał dokonują jej przyjaciele czy współpracownicy na planie.Aktorka sama poddała się operacjom plastycznym po zakończeniu zdjęć do filmu " Być doskonałym " z 1985 roku. Wówczas 25-letnia Curtis spotkała się z uwagą autora zdjęć, który odmówił pracy z gwiazdą, gdyż nie podobała się mu jej twarz. Dziś przyznaje, że żałuje tej decyzji od momentu zakończenia zabiegu. Curtis promuje obecnie swój najnowszy film " Zakręcony piątek 2 ". To kontynuacja lubianej komedii z 2003 roku . U boku gwiazdy powraca Lindsay Lohan . Akcja filmu rozgrywa się lata po tym, jak Tess ( Curtis ) i jej córka Anna ( Lohan ) zamieniły się ciałami. Anna ma teraz własną córkę, a także przyszłą pasierbicę. Wyzwania związane ze stworzeniem patchworkowej rodziny spiętrzają się, gdy dochodzi do ponownej zamiany ciał.