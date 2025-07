Harrison Ford: kiedy czas na emeryturę? "Nigdy!" – odpowiada aktor

Harrison Ford nigdy nie przejdzie na emeryturę?

Co trafnie zauważają dziennikarze Variety, Harrison Ford pozostaje ekscytująco osobnym aktorem na tle Hollywoodzkiej ekstraklasy jego pokolenia. Gdy większość poświęca się spokojowi zasłużonego odpoczynku bądź odcinaniu kuponów od imponującej kariery, Ford – jeden z tych, którzy nikomu nie muszą już nic udowadniać – dalej aktywnie podejmuje aktorskie wyzwania, testując się w zupełnie nowych rolach. Dowodem na to jest niedawna nominacja do nagrody Emmy za serial " Terapia bez trzymanki " – pierwsza w historii jego aktorskich występów.Z tego też względu pojawiają się naturalne wątpliwości, czy 83-latek kiedykolwiek planuje odejść na emeryturę. Zapytany o to wprost przez dziennikarza Variety, Ford bez wahania wyzwał:Odpowiedź ta kiedyś nie wydawała się aż tak oczywista. Dziesięć lat temu aktor przeżył wypadek lotniczy, gdy sam znajdował się za sterem prywatnego samolotu. Ford – znany miłośnik awiacji – oddaje się regularnym lotom już od lat 60. XX wieku, a w skali całego swojego życia kilkukrotnie doświadczył niebezpiecznych, zagrażających życiu sytuacji. Zapytany wprost przez dziennikarza o ewentualne skutki przykrego wypadku sprzed 10 lat, aktor odpowiedział:– wyznał Ford