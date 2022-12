Filmweb poleca "Fabelmanów". Nowy film Stevena Spielberga od jutra w kinach

O czym opowiadają "Fabelmanowie"?



Filmweb Poleca! Czym jest wyróżnienie przyznawane przez naszą redakcję?



Już w piątek na ekrany kin w całej Polsce trafi wyczekiwany od dawna nowy film Stevena Spielberga pt. " Fabelmanowie ". Nasza redakcja postanowiła wyróżnić autobiograficzny komediodramat twórcy " E.T. " znakiem jakości " Filmweb poleca! ".W filmie " Fabelmanowie Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana - wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i poczatkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.Jak czytamy w naszej recenzji:Całą recenzję przeczytacie TUTAJ Znak jakości " Filmweb Poleca! " to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.