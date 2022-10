Filmy z narodowymi nominacjami do Oscara 38. WFF

Podczas 38.WFF pokazanych zostanie 6 filmów, które zdobyły narodowe nominacje do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Bezpieczne miejsce , Chorwacja, reż. Juraj Lerotić Film zdobył trzy nagrody na festiwalu w Locarno oraz Heart of Sarajevo na festiwalu w Sarajewie.Konkurs Creme de la Creme 38.WFFW rodzinie dochodzi do próby samobójczej. Trauma związana z tragicznym wydarzeniem sprawia, że jej członkowie zaczynają prowadzić wojnę nie tylko ze sobą, ale również z całym światem.Opowieść stanowi swego rodzaju autobiografie. Reżyser filmu gra w nim samego siebie. Gorączka śródziemnomorska , Palestyna, reż. Maha Haj Film miał światową premierę na festiwalu w Cannes.Konkurs Creme de la Creme 38.WFFGłówny bohater filmu ma około czterdziestki i nie przestaje marzyć o zrobieniu kariery jako pisarskiej. Zmaga się jednak z chroniczną depresją, co utrudnia mu pracę, normalne funkcjonowanie i utrudnia kontakty z ludźmi. Nawiązuje jednak bliską relację z sąsiadem, który jest drobnym oszustem.Klondike. Ukraina, reż. Maryna Er Gorbach Film zdobył 16 nagród na festiwalach m.in. Sundance, Berlinale, w Stambule i Sarajewie.Konkurs Ukraiński. Odesa-WarszawaDonbas, 2014 rok. Początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Para spodziewa się dziecka, a ich świat dosłownie zawalił im się na głowę. W środku nocy fragment zestrzelonego samolotu zburzył ścianę ich domu. Zamiast uciekać z kraju, tak jak najbliżsi sąsiedzi, oni postanawiają zostać, nawet gdy do drzwi pukają żołnierze armii rosyjskiej... Kalev , Estonia, reż. Ove Musting Konkurs 1-2 38.WFFJest rok 1990. Rozpoczynają się mistrzostwa Związku Radzieckiego w koszykówce. Reprezentacja Estonii stoi przed ważną decyzją. Jako profesjonalni sportowcy, zespół dokonuje niepopularnego wyboru... Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Styczeń , Łotwa, reż. Viestur Kairish Nagroda dla Najlepszego Filmu Fabularnego na festiwalu Tribeca 2022Konkurs Międzynarodowy 38.WFFJest rok 1991 na Łotwie. Świat dziewiętnastoletniego początkującego operatora filmowego Jazisa pogrąża się w chaosie, gdy zostaje wciągnięty w pokojowe protesty ludzi przeciwko próbie przejęcia władzy w jego kraju przez armię sowiecką.