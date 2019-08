Gérard Depardieu Breżniewem w czesko-słowackiej produkcji

Getty Images © Elisabetta A. Villa



) dołączył do obsady niezatytułowanego czesko-słowackiego dramatu, który wyreżyseruje Chorwat Lordan Zafranović Film opowie o kulisach Praskiej Wiosny i skupi się na działalności Alexandra Dubčeka. W latach 1963-68 był I sekretarzem KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Wprowadził on program "socjalizmu z ludzką twarzą", który doprowadził do liberalizacji ustroju panującego w kraju. Zmiany okazały się jednak krótkotrwałe, ponieważ na rozkaz Leonida Breżniewa wojska Układu Warszawskiego dokonały inwazji na Czechosłowację w celu stłumienia reform Dubčeka. Depardieu wcieli się właśnie w postać Breżniewa. Autorem scenariusza jest Karol Hlávka . Premiera planowana jest na drugą połowę 2021 roku.