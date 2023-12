Hiszpańska dziennikarka oskarża Depardieu o gwałt sprzed 28 lat

Ruth Baza przypomniała sobie o gwałcie z 1995 roku

Gérard Depardieu traci honorowe odznaczenia

Jak donosi AFP, powołując się na artykuł opublikowany w barcelońskiej "La Vanguardia",Do wydarzenia doszło na terenie firmy producenckiej Roissy Films.na potrzeby magazynu "Cinemania". Miła rozmowa zmieniła się w koszmar, który Baza wyparła z pamięci. Twierdzi, że bolesne wspomnienia obudziły ostatnie doniesienia z Francji na temat Depardieu AFP skontaktowało się z hiszpańską policją i prokuraturą, lecz ci w wydanym oświadczeniu stwierdzili, żeOpublikowany niedawno we francuskiej telewizji dokument zaprezentował szereg niewłaściwych zachowania gwiazdy kina. W materiale pojawiły się nie tylko zeznania jego ofiar, ale również nagrania, na których widać, jak Depardieu przekracza granice dobrego zachowania i bardzo wulgarnie odnosi się do kobiet.W efekcie świat zaczął wycofywać się z honorów, jakie składał mu przez wiele lat.Francuska ministra kultury stwierdziła też, że nie aktorW odpowiedzi prawnicy Depardieu ogłosili, że. Jednocześnie we francuskich mediach pojawiło się. W oświadczeniu wyrazili oburzenie na próbę linczu ze strony tłumu.