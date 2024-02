Gérard Depardieu znów oskarżony o molestowanie. Tym razem to świeża sprawa

Ochroniarz Gérarda Depardieu uratował napastowaną kobietę

Getty Images © Elisabetta A. Villa



Depardieu bezkarny na planie filmu "Les volets verts"

Zwiastun filmu "Les volets verts"

Prawniczka Carine Durrieu Diebolt potwierdziła w niedzielę agencji AFP, że. Doniesienie złożyła w imieniu 53-letniej kobiety, której tożsamości nie ujawniono.Wiemy jednak, że kobieta pracowała nad dekoracjami do filmu z 2022 rokuKobieta ujawniła szczegóły w wywiadzie dla portalu Mediapart. We wrześniu 2021 roku na planie filmu aktor miał rzucać pod jej adresem niestosowne uwagi, które ignorowała. Pewnego dnia Depardieu spotkał ją w korytarzu i brutalnie złapał, a następnie zaczął ugniatać dłońmi jej biodra i brzuch. Na szczęście w pobliżu był ochroniarz przydzielony aktorowi. Zainterweniował i powstrzymał go.Kobieta nie zdecydowała się wtedy złożyć skargi na policji, ponieważ nie chciała narażać filmu, którego reszta ekipy udzielała jej wsparcia i darzyła życzliwością. Trauma odżyła po tym, jak Depardieu opublikował w mediach list otwarty, w którym kategorycznie zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek jakąkolwiek kobietę napastował lub/i molestował.Jak odkryli dziennikarze Mediapart,Kobieta, która pracowała w ekipie reżysera filmu, oskarżyła aktora o to, że miał łapać ją za piersi i pośladki.. Kilka z tych spraw jest w toku i może zakończyć się przed sądem. Aktor jednak. Po jego stronie staje też spora część francuskiego establishmentu. Szerokim echem odbił się