Gérard Depardieu znów ma kłopoty. Kolejne oskarżenia. Są też nagrania

Gérard Depardieu oskarżony przez aktorkę

Coraz więcej kobiet przerywa milczenie.

Stacja France 2 ujawniła już, że, w którym. Aktorka grała jedną z uczestniczek konkursu tanecznego, przez co na planie przebywała w skąpym kostiumie.Jak twierdzi Darras Gdy ją widział, podchodził do niej i bezczelnie obmacywał. Darras . Bała się, że jako początkująca aktorka, gdyby zaczęła rzucać oskarżenia pod adresem wielkiej gwiazdy, jaką był Depardieu France 2 zapowiada jednak więcej szokujących faktów na temat gwiazdora. Wśród nich ma byćpodczas wizyty w Korei Północnej w 2018 roku.Pierwszą była Charlotte Arnould, która jeszcze w 2018 roku oskarżyła aktora o gwałt. Ta sprawa była kilka razy umarzana, by potem być wznawianą. Ostatecznego rozstrzygnięcia brak do dziś. W październiku Depardieu zaskoczył wszystkich, kiedy to w "Le Figaro" opisał własną wersję wydarzeń, przyznając, że do stosunków seksualnych doszło, ale twierdził, że za zgodą obu stron.Jednak kobiet, które w mediach mówiły o swoich bolesnych doświadczeniach z gwiazdorem, jest dużo więcej. W obszernym artykule portalu Médiapart przytoczono, które twierdzą, że były ofiarami molestowania ze strony Depardieu . Potem radio France Inter przytoczyłoDokument na France 2 będzie miał premierę dziś o 23:00.