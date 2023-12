Gérard Depardieu. 50 francuskich gwiazd staje w obronie aktora

Atak na Gérarda Depardieu jest atakiem na samą Sztukę

Getty Images © Elisabetta A. Villa



Gérard Depardieu traci odznaczenia

List nie dotyczy samych oskarżeń stawianych Depardieu , lecz jedynie zachowania opinii publicznej.- czytamy w liście. - Nie możemy milczeć w obliczu ostrej reakcji wobec niego, potoku nienawiści, jaki go zalewa, mając całkowicie w pogardzie domniemanie niewinności, które byłoby mu dane, gdyby tylko nie był takim gigantem kina.Pod listem podpisali się m.in.: Charlotte Rampling Sytuacja aktora znacznie pogorszyła się na początku grudnia. To wtedy w jednej z francuskich stacji telewizyjnych ukazał się reportaż pokazujący grzech aktora. Pojawiły się w nim znane już i nowe oskarżenia o przemoc seksualna oraz wykorzystywanie swojej pozycji. Zaprezentowano również materiały wideo, na których widać, jak Depardieu zachowuje się niestosownie wobec kobiet i wyraża wulgarne komentarze na ich temat.W efekcieFrancuska ministra kultury chciałby też, by Depardieu odebrano Legię Honorową. Na to jednak nie chce się zgodzić