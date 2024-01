Gérard Depardieu zwolniony z zarzutów o molestowanie Hélène Darras

Hélène Darras kontra Depardieu - pozew o molestowanie seksualne

Artyści w obronie Gérarda Depardieu

przeciw aktorowi złożony przez aktorkę. W oświadczeniu przesłanym do magazynu Varietysprawa, której dotyczył pozew, miała miejsce w 2007 roku. Darras zeznawała również w charakterze świadka w innej sprawie skierowanej do sądu przeciw aktorowi.Przypomnijmy: w grudniu ubiegłego roku Stacja France 2 ujawniła już, że, w którym. Jak twierdzi Darras Gdy ją widział, podchodził do niej i bezczelnie obmacywał. Darras . Bała się, że jako początkująca aktorka, gdyby zaczęła rzucać oskarżenia pod adresem wielkiej gwiazdy, jaką był Depardieu List nie dotyczył samych oskarżeń stawianych Depardieu , lecz jedynie zachowania opinii publicznej.– czytamy w liście. – Nie możemy milczeć w obliczu ostrej reakcji wobec niego, potoku nienawiści, jaki go zalewa, mając całkowicie w pogardzie domniemanie niewinności, które byłoby mu dane, gdyby tylko nie był takim gigantem kina.Pod listem podpisali się m.in.: Charlotte Rampling Pierre Richard . Wyrazy wsparcia dla aktora przekazał również Emmanuel Macron