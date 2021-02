Gala Oscarowa z publicznością, ale w wielu miejscach jednocześnie

93. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 25 kwietnia. W związku z trwającą pandemią COVID-19 będzie ona inna od wszystkich dotychczasowych. Jak dokładnie będzie wyglądać, tego jeszcze nie wiadomo. W rozmowie z The Hollywood Reporter przedstawiciele Akademii podzielili się swoimi pomysłami.Na ostateczny kształt Gali Oscarowej największy wpływ będzie mieć troska o zdrowie uczestników. Jednak organizatorzy chcieliby, aby ceremonia odbyła się z udziałem publiczności i osób nominowanych do Oscarów. Dlatego też najprawdopodobniej Gala nie odbędzie się wyłącznie w Dolby Theatre, ale w kilku miejscach tak, by ludzie mogli świętować Oscary osobiście, w mniejszych skupiskach ludzi, a przez to bezpieczniej.Będzie to swoisty powrót do tradycji. W latach 50. wręczanie Oscarów odbywało się bowiem równocześnie w Nowym Jorku i Los Angeles. Ten pomysł "pożyczyło" w tym roku Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, które zamierza ceremonię wręczenia Złotych Globów zorganizować jednocześnie właśnie w Nowym Jorku i Los Angeles.Wśród producentów tegorocznej Gali Oscarowej jest Steven Soderbergh