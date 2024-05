Coppola nakręcił arcydzieło? Pierwszy teaser widowiska "Megalopolis"

Teaserowy zwiastun filmu "Megalopolis"

Co wiemy o filmie "Megalopolis"?to opowieść o utopijnej wersji Nowego Jorku. Miasto zostaje zniszczone w wyniku wielkiej katastrofy. Teraz trwa proces odbudowy. Dochodzi do starcia dwóch wizji nowego miasta. Z jednej strony jest idealistyczny architekt grany przez Adama Drivera . Z drugiej strony jest pragmatyczny burmistrz ( Giancarlo Esposito ). Całość opowiedziana jest przy użyciu wielu odniesień do Rzymu w czasach upadku republiki i narodzin cesarstwa.W obsadziesą m.in. Adam Driver Coppola napisał scenariuszjeszcze w latach 80.