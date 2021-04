Phoenix, Zellweger i Pitt wśród prezenterów tegorocznych Oscarów

Macie swoich faworytów? Weźcie udział w ankiecie oscarowej i głosujcie na filmy, które Waszym zdaniem powinny dostać Oscary. Pod koniec kwietnia sprawdzimy, czy Wasz gust pokrywa się z werdyktem członków Akademii. Ankietę znajdziecie TUTAJ.

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nazwiska 15 gwiazd, które będą prezenterami w trakcie tegorocznej gali oscarowej.- chwalą się producenci Jesse Collins Na liście znaleźli się m.in. ubiegłoroczni zdobywcy Oscarów w kategoriach aktorskich: Joaquin Phoenix Laura Dern . Na scenie pojawi się także koreański reżyser Bong Joon-Ho , którego " Parasite " okazał się wielkim zwycięzcą ubiegłorocznej gali. Pozostałymi prezenterami będą: Angela Bassett Reese Witherspoon oraz Zendaya Tematem przewodnim wieczoru ma być hasło "Stories Matter". Organizatorzy proszą nominowanych, by zgodzili się na wywiady, w których opowiedzą osobiste historie o tym, co doprowadziło ich do tego momentu w życiu. Producenci oferują też szereg rad na temat mów dziękczynnych: zachęcają do osobistego tonu i proszą o nieczytanie list z kartki.Tegoroczna gala oscarowa odbędzie się nie tylko w Los Angeles, ale również w Londynie i Paryżu. Tę decyzję podjęto po tym, jak wielu nominowanych wyraziło obawę, że mogą nie dotrzeć na ceremonię w Stanach Zjednoczonych.Impreza odbędzie się 25 kwietnia.