OSCARY: Znów 10 filmów w kategorii "Najlepszy film"

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zatwierdziła nowe zasady dotyczące przyszłorocznej, 94. edycji Oscarów. Podtrzymana została większość zmian wprowadzonych w zeszłym roku - zwłaszcza rozluźnienie wymogów dla filmów dystrybuowanych w streamingu i na platformach VOD. O statuetki będą mogły walczyć filmy, które miały premierę między 1 marca a 31 grudnia 2021.



Wymogiem kwalifikacyjnym są pokazy kinowe w jednym z sześciu amerykańskich centrów miejskich (Los Angeles, Nowy Jork, tzw. Bay Area, Chicago, Miami oraz Atlanta).



Oscary powracają też do 10 nominacji w kategorii "Najlepszy film". W ostatnim czasie było to od pięciu do dziesięciu filmów, zależnie od tego, jak rozłożyły się głosy członków Akademii. Za powrotem do dziesiątki tytułów stoi zapewne chęć poszerzenia puli o bardziej popularne tytuły w świetle spadków oglądalności gali.



Wprowadzono też szereg mniejszych technicznych zmian, m.in. w kategoriach muzycznych. O nominacje może starać się teraz co najwyżej pięć piosenek z jednego filmu. Z kolei do nominacji w kategorii "Najlepsza muzyka" wystarczy 35% całej muzyki w filmie (dotychczas było to 60%).



Wydłużono też shortlistę dla filmów walczących o nominację w kategoriach krótkometrażowych: z 10 do 15 filmów.



94. gala oscarowa ma odbyć się 27 marca 2022.