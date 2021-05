OSCARY 2022: Znamy termin przyszłorocznej gali

Znamy termin przyszłorocznych Oscarów. 94. gala, która początkowo miała odbyć się 27 lutego 2022, została przełożona na 27 marca. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ujawniła też aktualne kryteria kwalifikacji do walki o nagrody.



Mimo, że wręczenie nagród zaplanowano dopiero na marzec 2022, o Oscary będą mogły walczyć jedynie filmy, które miały premierę w 2021 roku. To powrót do oscarowej tradycji, według której koniec kalendarzowego roku wyznacza górną granicę kwalifikowalności. W tym roku ze względu na pandemię termin został wyjątkowo wydłużony aż do 28 lutego.



W wyścigu o przyszłoroczne Oscary wezmą zatem filmy, które zadebiutowały w przedziale 1 marca - 31 grudnia 2022.



W tym roku powróci też ceremonia Governors Awards, podczas której Akademia wręcza honorowego Oscara i specjalne wyróżnienia. Gala nie odbędzie się jednak jesienią, jak było w zwyczaju przed pandemią, ale 15 stycznia 2022.



Głosowanie na nominacje potrwa od 27 stycznia do 1 lutego, a głosowanie na laureatów - od 17 do 22 marca.