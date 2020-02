Gigantyczny budżet nowego filmu Scorsesego

Getty Images © Michael Tullberg



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Martin Scorsese szykuje się do realizacji kolejnego filmu. Projekt nosi tytułi ma powstać dla Paramount Pictures. Jednak szefowie studia zaczynają mieć wątpliwości. O ból głowy przyprawia ich budżet produkcji. Jeśli wierzyć plotkom, przekroczył on już 220 milionów dolarów.Paramount, które w ostatnim czasie nie miało zbyt wiele kasowych przebojów, straciło za to sporo kasy przez kilka wysokobudżetowych produkcji, może nie być chętne na wydanie tak gigantycznej kwoty na projekt, który prawdopodobnie nie będzie kasowym superhitem. Dlatego też po sieci krążą plotki, że Martin Scorsese chciałby ponownie pracować z platformą Netflix, która dała mu wielkie pieniądze i wolną rękę, kiedy kręciłScenariuszpowstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.Gwiazdami produkcji są Leonardo DiCaprio Robert De Niro . Całość ma być zrealizowana w konwencji westernu, co będzie nowością dla reżysera.