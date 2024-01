Paul Thomas Anderson prawdziwym autorem filmu "Czas krwawego księżyca"?!

Kto jest autorem scenariusza "Czasu krwawego księżyca"?

O tym, że scenariusz filmuzostał kompletnie zmieniony, wiemy nie od dziś. Mówił o tym wielokrotnie sam Martin Scorsese . Pierwotny plan zakładał, że głównym bohaterem - granym przez Leonarda DiCaprio - będzie agent Tom White, który kierował dochodzeniem w sprawie tajemniczych śmierci wśród Osagów.– powiedział w jednym z wywiadów Scorsese To wtedy zdecydowano się, by zmienić perspektywę. Nowa wersja skupiła się na innym bohaterze – Erneście Burkharcie, weteranie pierwszej wojny światowej, który poprzez małżeństwo z należącą do plemienia Osagów Mollie ( Lily Gladstone ) zyskuje prawo do rozporządzania jej majątkiem. Rola Ernesta ostatecznie trafiła do DiCaprio , a w Toma White'a – zredukowanego do postaci drugoplanowej – wcielił się Jesse Plemons Do tej pory wszyscy żyli w przekonaniu, że obie wersje scenariusza przygotował Eric Roth . Jednak dziennikarz brytyjskiego "The Guardian" Charles Bramesco twierdzi, że nowy tekst napisał ktoś innym. Tą osobą jestNa chwilę obecną brakuje oficjalnego komentarza ze strony samych zainteresowanych. Kilka innych internetowych źródeł zdaje się potwierdzać rewelacje Bramesco.