Gillian Anderson jako matka "Wielkiej" Elle Fanning

Wcieliła się w Margaret Thatcher, teraz zagra matkę cesarzowej Rosji. Gillian Anderson dołączyła do obsady drugiego sezonu serialu " Wielka ". Anderson ma pojawić się w dwóch odcinkach., gdzie wcieli się w Joannę, matkę granej przez Elle Fanning Katarzyny. Jej postać jest królową salonów znaną jako "mistrzyni małżeństw" - a to dzięki temu, jak skutecznie aranżuje małżeństwa swoich córek. Usłyszawszy plotki o przeprowadzonym przez córkę zamachu stanu, przybywa do Rosji, by zobaczyć sytuację na własne oczy. Chociaż jest troskliwą matką i Katarzyna ją kocha, kobieta skrywa bardziej złowieszcze motywy.To nie jedyna historyczna postać, w jaką wcieli się w najbliższym czasie Anderson . Aktorka ma zagrać również Eleanor Roosevelt w serialu " The First Lady " przygotowywanym dla stacji Showtime. Wielka " to produkcja platformy Hulu.