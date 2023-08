Disney znów to zrobił! Popularny serial "Wielka" skasowany

Elle Fanning jako caryca Katarzyna Wielka

Zwiastun 3. sezonu serialu "Wielka"

Pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę.Dlaczego mimo takich osiągnięć Hulu zdecydowało się na skasowanie serialu? Nie wiadomo. Platforma odmówiła portalowi Deadline odpowiedzi na to pytanie.