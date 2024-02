Gwiazda "Tylko nie ty" w kolejnej komedii. Glen Powell robi serial dla Hulu

Glen Powell gwiazdą i scenarzystą serialu komediowego

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Dokument o Chadzie Powersie

W przygotowaniu fabuły pomagał mu Michael Waldron . Ma on na swoim koncie scenariusze do serialiBohaterem serialu będzie Russ Holliday, gwiazda uniwersyteckiej drużyny futbolu amerykańskiego. Jednak przez swoje zachowanie przekreślił karierę sportową. A może jednak nie... Russ odmienia swój wygląd i zachowanie i jako Chad Powers dołącza do drużyny, której nie wiedzie się najlepiej.Na potrzeby dokumentu ESPN+ o zjawisku walk-on (angażowaniu do drużyn uniwersyteckich osób, które nie są studentami danej uczelni lub nie posiadają stypendium sportowego) odmienił swój wygląd i jako Chad Powers wziął udział w rekrutacji do drużyny uniwersyteckiej.Eli Manning i jego brat Peyton są producentami wykonawczymi serialu.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?