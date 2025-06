Gra "Call of Duty: Black Ops 7" z aktorem nominowanym do Emmy

David Mason powraca

Zobacz teaser gry "Call of Duty: Black Ops 7"

Akcjarozgrywać się będzie w roku 2035. Jedną z głównych postaci będzie, którego gracze znają zJednak na potrzeby siódemki David trochę się zmieni. Wszystko dlatego, że zagra go, gwiazda serialu " Tacy jesteśmy ".W obsadzie są również:(" The Last Showgirl ") jako Emma Kagan oraz powracający do serii. Ten ostatni wystąpił już w " Call of Duty: Black Ops II ", gdzie zagrał Mike'a Harpera. Teraz znów wcieli się w tę postać.Jakim cudem hollywoodzkie gwiazdy mogą pojawić się w obsadzie? Stało się tak za zgodą związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA, który zgodził się, by strajk nie obejmował tego tytułu.Świat w grzepogrążony będzie w chaosie, który jest konsekwencją wydarzeń znanych z drugiej i szóstej części gry. David Mason i jego drużyna muszą stanąć do nierównej walki ze sprytnym przeciwnikiem, który z samego strachu uczynił śmiertelnie niebezpieczną broń.Gra trafi na rynek jeszcze w tym roku. Będzie dostępna na PC (Battle.net, Xbox, and Steam), PS5, PS4, Xbox Series X i Xbox One. Już w dniu premierybędzie dostępne dla subskrybentów Game Pass Ultimate i PC Game Pass.