Grand Video Awards 2019 rozdane

W środę 9 października w warszawskim kinie Iluzjon odbyła się uroczysta gala Grand Video Awards - jedynego w Polsce konkursu dla twórców wideo w internecie. Organizuje go magazyn "Press" wraz z największymi sieciami partnerskimi: Gamellon, Get Hero, LifeTube, Talent Media, Video Brothers. Konkurs promuje i honoruje najlepszych twórców w polskiej sieci.Tegoroczne jury oceniało 700 filmów. Ostatecznie do finału zakwalifikowano 57 prac. Jury wyłoniło zwycięzców w 10 kategoriach – laureaci otrzymali po 4 tys. zł.Podczas gali statuetki GVA otrzymali w poszczególnych kategoriach: Jan Jurkowski (kanał G.F. Darwin) za filmzespół Soundset w składzie: Maja Przeździecka-Trzpil, Katarzyna Szwedowicz, Michał Bronś, Łukasz Kacprzak, Gracjan Sturzbecher, Adam Trzpil oraz Maciej "Dziemian" Dziemiańczuk z Magdaleną Dziemiańczuk za utwórRafał Gębura (kanał 7 metrów pod ziemią) za filmHuyen Pham i Marcin Nguyen (kanał EMCE) za filmKamil Adam Janko (MegaSpaceFighter) za filmArkadiusz Kamiński (kanał arhn.eu) za filmMichał Nogala (Janusz Filmu) za filmJakub Strumiński (Kapitan Przyczepa) za filmKrzysztof Gonciarz za filmAleksandra Żuraw za filmWręczono też nagrody specjalne GVA:– laureatem został kanał G.F. Darwin– zdobył ją Krzysztof GonciarzSpośród widzów, którzy brali udział w głosowaniu, jeden otrzyma smartfon ASUS ZENFONE 6. W tym roku oddano 33751 głosów.W tym roku, wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, "Press" stworzył kategorię Warszawa. Laureata wybrało jury powołane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – nagrodę zdobył Krzysztof Gonciarz za film "Warszawa kontra Hongkong".Na gali wręczono też kilka innych nagród. Firma MasterCard swoją nagrodę (10 tys. zł na realizację czegoś bezcennego) przyznała Rafałowi Gęburze (kanał 7 metrów pod ziemią). Firma AudioNetwork wybrała dwa filmy spośród twórców, którzy skorzystali z muzyki dostępnej w bibliotece muzycznej AN – jej nagrodę (roczny dostęp do biblioteki muzycznej AudioNetwork) otrzymali: Ewa Jesionek i Artur Filipowicz (kanał Topowa Dycha) oraz Joanna Szczepaniak i Adrian Szczepaniak (kanał Pan i Pani Spakowani). Natomiast nagrodę specjalną Warszawskiej Szkoły Filmowej – bezpłatne studia z reżyserii otrzymał Kamil Adam Janko (kanał MegaSpaceFighter).Wszystkie nominowane i zwycięskie filmy można obejrzeć na Grandvideoawards.pl W pracach jury uczestniczyli: Jacek Amsterdamski (Wirtualna Polska), Justyna Bajer (Noizz), Kamil Bolek (Life Tube i Talent Media), Jarosław Boliński (Propeller Film), Jan Foryś (Papaya Films), Kamil Górecki (Fantasy Expo), Edyta Iwaniuk (Wyborcza.pl), Martyna Karaś (Golden Coil), Paweł Kwaśniewski (Video Brothers), Piotr Maczuga (Digital Knowledge Village), Agata Małkowska-Szozda (Press), Adam Semik (Gamellon), Andrzej Skworz (Press), Ewa Maria Szczepanowska (Warszawska Szkoła Filmowa), Michał Walkiewicz (Filmweb.pl), Tobiasz Wybraniec (GetHero), Karol Wyszyński (Los Videos), Marek Zając (Polsat Rodzina).