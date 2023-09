Greckie wakacje w październiku? Zobacz Moje Wielkie Greckie Wesele 3 na Ladies Night!

Już 3 października o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie Panie na wyjątkowy pokaz filmu " Moje Wielkie Greckie Wesele 3 " w ramach wydarzenia Ladies Night. Na uczestniczki eventu czekać będzie powitalny drink, prezenty od partnerów, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Bilety już w sprzedaży.Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Październikowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w październiku znajdą się m.in. próbki kosmetyków od Nacomi, woda od Staropolanki, książka od wydawnictwa Feeria, czy coś pachnącego od marki W. Kruk. W konkursie głównym Panie powalczą m.in. o bilety do Parku Wodnego Suntago. 3 października o 19:30 Cinema City wyświetli trzecią część hitowej produkcji " Moje Wielkie Greckie Wesele ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-moje-wielkie-greckie-wesele-3 "Moje Wielkie Greckie Wesele 3" - o czym jest film?Ponad sześć lat po tym, jak rodzina Portokalos po raz ostatni gościła na kinowych ekranach w filmie " Moje Wielkie Greckie Wesele 2 ", klan powraca i na ostatnią prośbę zmarłego Gusa Portokalosa udaje się na zjazd rodzinny do Grecji, aby odbyć serdeczną i przezabawną podróż pełną miłości i zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy: Nię Vardalos Andreę Martin , a także Eliasa Kacavasa . Film jest zadedykowany pamięci Michaela Constantine'a - aktora, który w poprzednich częściach grał upartego ojca głównej bohaterki.W październiku partnerami eventu są takie marki jak:- bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina,- czyli dobrze wszystkim znana loteria organizowana od 1957 roku przez Totalizator Sportowy, produkująca niezwykle popularne obecnie zdrapki,, czyli najstarsza marka jubilerska w Polsce, która od 1840 roku tworzy ponadczasową biżuterię, dzięki której Klienci mogą poczuć się wyjątkowo,- naturalna woda mineralna z Uzdrowisk Kłodzkich, jest to jedyna marka wód o różnych poziomach mineralizacji,, czyli największy zadaszony park wodny w Europie, to część projektu Park of Poland w skład którego wchodzi również baza noclegowa Suntago Village,- kobieca marka odzieżowa, która została stworzona w 1992 roku z potrzeby połączenia elegancji, kobiecości, stylu i wygody,- marka kosmetyków naturalnych stworzonych wyłącznie z najwyższej jakości surowców ekologicznych i organicznych,– marka, która od wielu lat współtworzy rynek wydawniczy w Polsce, a ich siłą jest pasja i miłość do książek,- największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii oraz, którego misją jest działanie na rzecz tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiego sektora olejowego.