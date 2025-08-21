LOT Kino Letnie w warszawskiej Kinotece: Jeszcze do 6 września

3. edycja LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca organizowana przez Kinotekę pod Pałacem Kultury i Nauki zbliża się do finału. Przed nami 9 ostatnich pokazów, a partnerzy wydarzenia przygotowali na ten czas mnóstwo dodatkowych atrakcji. Projekcje potrwają do 6 września: w każdy wtorek, czwartek i sobotę.
W programie nadal czekają ponadczasowe klasyki ("Matrix
" czy "Amelia
"), kultowe komedie ("Chłopaki nie płaczą
", "Kocha, lubi, szanuje
"), nagradzane festiwalowe hity ("O dziewczynie, która wraca sama nocą do domu
", "Emilia Perez
"), jak i głośne współczesne produkcje ("Babygirl
", "Tamte dni, tamte noce
"). W repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie.
Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny – obowiązuje zasada pierwszeństwa. Żaden seans nie zostanie odwołany! Lokalizacja: Plac przed Kinoteką, Warszawa, Pl. Defilad od strony Al. Jerozolimskich (Pasaż K. Iłłakowiczówny)
Nadchodzące pokazy:
19.08 | "Chłopaki nie płaczą
" (2000), O. Lubaszenko
21.08 | "Kocha, lubi, szanuje
" (2011), G. Ficarra
, J. Requa
22.08 | SILENT DISCO
23.08 | "Matrix
" (1999), L. & L. Wachowski
26.08 | "Amelia
" (2001), J.-P. Jeunet
28.08 | "O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu
" (2014), Ana Lily Amirpour
30.08 | "Babygirl
" (2023), H. Reijn
WRZESIEŃ (20:30)
02.09 | "Wielki Gatsby
" (2013), B. Luhrmann
04.09 | "Tamte dni, tamte noce
" (2017), L. Guadagnino
05.09 | SILENT DISCO
06.09 | "Emilia Pérez
" (2024), J. Audiard W przypadku złej pogody, projekcje przenoszone są do sali w Kinotece. Seanse rozpoczynają się o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca.