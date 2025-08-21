Newsy Filmy James Gunn zdradza: To będzie następny film, który nakręci DC
James Gunn zdradza: To będzie następny film, który nakręci DC

James Gunn zdradza: To będzie następny film, który nakręci DC
"Superman" wszedł do kin, za rok premiera "Supergirl" oraz "Clayface'a", jaki będzie kolejny projekt DC? James Gunn uchylił rąbka tajemnicy w kwestii planów studia i opowiedział co nieco o szykowanych projektach. Szef DC Studios zapowiada powrót znajomych postaci, ale też serial, o którym nikt jeszcze nie słyszał.
      

Mogę powiedzieć, że prawdopodobnie następny film, który nakręcimy, to kontynuacja "Supermana", ale nie chcę w tej chwili wiele zdradzać na jej temat, powiedział James Gunn w podcaście Chrisa Hardwicka, dodając jedynie: Film rozgrywa się w gronie postaci, które już poznaliśmy, i Superman jest tu ważnym elementem.

Wcześniej potwierdzono, że ma to być opowieść o "superrodzinie", więc najprawdopodobniej wspólna przygoda Supermana i Supergirl. Czy w filmie nie zabraknie członków Justice Gang? Zobaczymy. Raczej mało prawdopodobny jest natomiast udział Batmana, ten ma bowiem swój własny film na horyzoncie.
      
Oczywiście, miejmy nadzieję, że wcześniej uda się nakręcić "The Batman – Part II". Kontynuacja "Supermana" będzie więc druga w kolejce, poprawił się reżyser.

Mamy też kolejny serial telewizyjny, o którym nikt nic nie wie. On również będzie następny, dodał Gunn.

Nie wiadomo, o jaki projekt może chodzi. W dotychczasowych serialowych planach DC – obok debiutującego właśnie "Peacemakera" i nadchodzącego "Lanterns" – były "Booster Gold", "Waller" i "Paradise Lost". Słowa Gunna sugerują jednak, że to żaden z powyższych.

"Superman", pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios, ukaże się w kinach na całym świecie tego lata za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. W charakterystyczny dla siebie sposób James Gunn zaprezentuje tego znanego superbohatera w stworzonym na nowo uniwersum DC. Będzie to mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. Superman Gunna kieruje się współczuciem i głęboko zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości.

