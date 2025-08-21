James Gunn zdradza: To będzie następny film, który nakręci DC

"Superman" wszedł do kin, za rok premiera "Supergirl" oraz "Clayface'a", jaki będzie kolejny projekt DC? James Gunn uchylił rąbka tajemnicy w kwestii planów studia i opowiedział co nieco o szykowanych projektach. Szef DC Studios zapowiada powrót znajomych postaci, ale też serial, o którym nikt jeszcze nie słyszał.
Jaki film nakręci teraz DC? Mogę powiedzieć, że prawdopodobnie następny film, który nakręcimy, to kontynuacja "Supermana", ale nie chcę w tej chwili wiele zdradzać na jej temat
, powiedział James Gunn
w podcaście Chrisa Hardwicka, dodając jedynie: Film rozgrywa się w gronie postaci, które już poznaliśmy, i Superman jest tu ważnym elementem.
Wcześniej potwierdzono, że ma to być opowieść o "superrodzinie", więc najprawdopodobniej wspólna przygoda Supermana
i Supergirl
. Czy w filmie nie zabraknie członków Justice Gang? Zobaczymy. Raczej mało prawdopodobny jest natomiast udział Batmana
, ten ma bowiem swój własny film na horyzoncie.
Oczywiście, miejmy nadzieję, że wcześniej uda się nakręcić "The Batman – Part II". Kontynuacja "Supermana" będzie więc druga w kolejce
, poprawił się reżyser.
Mamy też kolejny serial telewizyjny, o którym nikt nic nie wie. On również będzie następny
, dodał Gunn
.
Nie wiadomo, o jaki projekt może chodzi. W dotychczasowych serialowych planach DC
– obok debiutującego właśnie "Peacemakera
" i nadchodzącego "Lanterns
" – były "Booster Gold", "Waller" i "Paradise Lost". Słowa Gunna
sugerują jednak, że to żaden z powyższych.
"Superman" – zwiastun
O czym opowiada "Superman"?
"Superman
", pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios, ukaże się w kinach na całym świecie tego lata za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. W charakterystyczny dla siebie sposób James Gunn
zaprezentuje tego znanego superbohatera w stworzonym na nowo uniwersum DC. Będzie to mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. Superman Gunna
kieruje się współczuciem i głęboko zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości.