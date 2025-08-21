"Spider-Man: Brand New Day": Florence Pugh i Tramell Tillman dołączają do obsady

Powiększa się obsada widowiska "Spider-Man: Brand New Day". Zobaczymy w nim m.in. kolejną (po Jonie Bernthalu i Marku Ruffalo) znajomą twarz.
Kto dołączył do obsady nowego "Spider-Mana"?Florence Pugh
i Tramell Tillman
dołączyli do obsady przygotowywanego właśnie widowiska "Spider-Man: Brand New Day
". Aktorka wróci do roli Yeleny Belovej, szczegóły dotyczące postaci, w jaką wcieli się znany z serialu "Rozdzielenie" aktor, trzymane są w tajemnicy.
Florence Pugh w filmie "Thunderbolts*"
Tramell Tillman w serialu "Rozdzielenie"
W obsadzie poza Tomem Hollandem
i Zendayą
, którzy ponownie wcielą się w Spider-Mana
i MJ
, znaleźli się też Jacob Batalon
(jako Ned Leeds), Jon Bernthal
(jako Punisher
) i Mark Ruffalo
(jako Hulk
). Wcześniej potwierdzono też udział Sadie Sink
i Lizy Colón-Zayas
, podobnie jak w przypadku Tillmana
nie ujawniono jednak, jakie przypadły im role.
Florence Pugh w MCUPugh
zadebiutowała w MCU w 2021 roku. W filmie "Czarna Wdowa
" wcieliła się w Yelenę Belovą, siostrę granej przez Scarlett Johansson
tytułowej bohaterki. Do roli tej wróciła w serialu "Hawkeye
", a ostatnio w widowisku "Thunderbolts*
". Wśród projektów MCU z jej udziałem w przygotowaniu jest też film "Avengers: Doomsday
", którego premiera została zaplanowana na przyszły rok, oraz animacja "Marvel Zombies
".
Skąd znamy Tramella Tillmana?Tramell Tillman
najlepiej znany jest z roli Setha Milchicka w serialu "Rozdzielenie
". Ostatnio mogliśmy zobaczyć go też u boku Toma Cruise'a
w widowisku "Mission: Impossible – The Final Reckoning
". W jego CV znajdziemy też komedię romantyczną "Szkolne miłości
" oraz takie seriale jak "Dietland
", "Ojciec chrzestny Harlemu
" czy "Hit-Monkey
".
