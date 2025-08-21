Newsy Filmy "Spider-Man: Brand New Day": Florence Pugh i Tramell Tillman dołączają do obsady
"Spider-Man: Brand New Day": Florence Pugh i Tramell Tillman dołączają do obsady

Powiększa się obsada widowiska "Spider-Man: Brand New Day". Zobaczymy w nim m.in. kolejną (po Jonie Bernthalu i Marku Ruffalo) znajomą twarz.

Kto dołączył do obsady nowego "Spider-Mana"?


Florence Pugh i Tramell Tillman dołączyli do obsady przygotowywanego właśnie widowiska "Spider-Man: Brand New Day". Aktorka wróci do roli Yeleny Belovej, szczegóły dotyczące postaci, w jaką wcieli się znany z serialu "Rozdzielenie" aktor, trzymane są w tajemnicy.

Florence Pugh w filmie "Thunderbolts*"
Tramell Tillman w serialu "Rozdzielenie"

W obsadzie poza Tomem Hollandem i Zendayą, którzy ponownie wcielą się w Spider-Mana i MJ, znaleźli się też Jacob Batalon (jako Ned Leeds), Jon Bernthal (jako Punisher) i Mark Ruffalo (jako Hulk). Wcześniej potwierdzono też udział Sadie Sink i Lizy Colón-Zayas, podobnie jak w przypadku Tillmana nie ujawniono jednak, jakie przypadły im role. 

Florence Pugh w MCU


Pugh zadebiutowała w MCU w 2021 roku. W filmie "Czarna Wdowa" wcieliła się w Yelenę Belovą, siostrę granej przez Scarlett Johansson tytułowej bohaterki. Do roli tej wróciła w serialu "Hawkeye", a ostatnio w widowisku "Thunderbolts*". Wśród projektów MCU z jej udziałem w przygotowaniu jest też film "Avengers: Doomsday", którego premiera została zaplanowana na przyszły rok, oraz animacja "Marvel Zombies".

Skąd znamy Tramella Tillmana?


Tramell Tillman najlepiej znany jest z roli Setha Milchicka w serialu "Rozdzielenie". Ostatnio mogliśmy zobaczyć go też u boku Toma Cruise'a w widowisku "Mission: Impossible – The Final Reckoning". W jego CV znajdziemy też komedię romantyczną "Szkolne miłości" oraz takie seriale jak "Dietland", "Ojciec chrzestny Harlemu" czy "Hit-Monkey". 

