Gwiazda "Dory i Miasta Złota" u boku Jasona Momoy w netfliksowym thrillerze

Getty Images © Young Hollywood



) dołączyła do obsady thrillera. Gwiazdą jest Jason Momoa Film będzie historią mężczyzny pogrążonego w rozpaczy po stracie żony. Zaślepiony bólem postanawia wytropić i wywrzeć zemstę na tych, którzy odpowiadają za śmierć ukochanej. Jednocześnie będzie musiał zatroszczyć się o to, co pozostało z jego rodziny, o córkę (w tej roli wystąpi właśnie Moner )..."Sweet Girl" będzie reżyserskim debiutem Briana Andrew Mendozy