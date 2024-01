Oto Dina, ukochana Ellie z 2. sezonu "The Last of Us"

Isabela Merced jako Dina - kim jest jej bohaterka w "The Last of Us"?

W drugiej części gry Dina to dziewczyna Ellie i ex-partnerka Jessego. I to właśnie z nią Ellie rusza na szlak kolejnej krwawej i mrocznej przygody. Współtwórcy serialu Craig Mazin Neil Druckmann mówią o niej tak:Przypomnijmy, że zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w lutym.Przypominamy nasze podsumowanie 1. sezonu serialu "The Last of Us"Historia przedstawiona w " The Last of Us " rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel , zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie . To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.