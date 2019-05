BIULETYN: "Power" skończy się na szóstym sezonie

Rozpoczynający się 25 sierpnia szósty sezonbędzie zarazem ostatnim. Twórcy planują jednak stworzenie spin-offów. [za: The Hollywood Reporter] Penélope Cruz otrzyma nagrodę za całokształt kariery na festiwalu w San Sebastian. [za: Variety] Reginald Hudlin wyreżyseruje musical. Obraz inspirowany będzie twórczością szwedzkiego muzyka Andreasa Carlssona, autora hitów m.in.: Caline Dion, Britney Spears, Backstreet Boys i Katy Perry. [za: Deadline] Jean Reno został gwiazdą thrillera sensacyjnego, który wyreżyseruje Olivier Marchal. Będzie to historia policjanta z Marsylii z wydziału walki z gangami, który znany jest z niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia śledztw. Jego nowa sprawa - strzelanina w nocnym klubie - wymaga od niego współpracy z zawodowym rywalem. [za: Variety] Peyton Elizabeth Lee została gwiazdą filmu platformy Disney+. Będzie to współczesna bajka o zbuntowanej królewnie, która w ogóle nie interesuje się sprawami kraju. Zmieni się to, kiedy odkryje, że posiada supermoce i należy do tajnej organizacji pomagającej zachować ład w królestwie. W obsadzie są również: Skylar Astin Isabella Blake Thomas i Faly Rakotohavana. [za: The Hollywood Reporter i GWW] Emma Bell zagrają główne role w nowym filmie Roberta Schwartzmana . Jest to historia Jacka i jego dziewczyny, aktorki Lisy. Na przyjęciu para wdała się w kłótnię, która szybko wymknęła się spod kontroli. Postanawiają razem z innymi gośćmi raz za razem odtwarzać całą sytuację, by ostatecznie ustalić, które z nich w sporze miało rację. [za: Deadline] Scott Wolf dołączył do obsady serialu stacji The CW. Zajmie miejsce Freddie'ego Prinze'a Jr. , który nie pasował do zmienionej wizji postaci Carsona Drew, ojca tytułowej bohaterki. [za: The Hollywood Reporter] Natasha Lyonne dołączyła do obsady politycznej satyryopowiadającej o wyborach burmistrza w pewnym miasteczku Wisconsin, które niespodziewanie zaczynają mieć kluczowe znaczenie w zbliżających się wyborach prezydenckich. [za: Variety] Paget Brewster zagra w serialu animowany. Będzie to spin-off, w którym aktorka już grała postać Birdgirl. Całość powstanie dla Adult Swim. [za: The Hollywood Reporter]