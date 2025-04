Reżyserski debiut Natashy Lyonne powstanie przy użyciu AI

Co wiemy o filmie "Uncanny Valley"?

Getty Images © Miikka Skaffari

Zobacz zwiastun serialu "Poker Face"

. "Uncanny Valley" ma połączyć ze sobą tradycyjne elementy kina aktorskiego i wirtualnego świata. Te drugie powstaną przy użyciu. Używany do prac model "Marey" od firmy Moonvalley – w przeciwieństwie do najpopularniejszych dostępnych AI – był trenowany danymi bez łamania praw autorskich.Za projektem stoi studio Asteria, firma założona przez gwiazdę " Russian Doll " i przedsiębiorcę Bryna Moosera. Oprócz funkcji reżyserki – tak jak Brit Marling (" The OA "), scenarzystka – Lyonne pojawi się także na ekranie. Do zajmowania się kwestią sztucznej inteligencji zatrudniono, uważanego za pioniera na polu wirtualnej rzeczywistości informatyka, autora książek na temat zagrożeń związanych ze współczesnym cyfrowym światem.Projekt nie ma jeszcze dystrybutora. Lyonne powróci na ekrany na początku maja. Wtedy premierę będzie miał drugi sezon serialu " Poker Face ". Aktorka, która wciela się w główną bohaterkę, reżyserowała już jeden z odcinków kryminalnej intrygi. Fabuła skupia się na przygodach Charlie Cole, kobiety obdarzonej niezwykłą zdolnością wykrywania kłamstw. Gdy rusza w drogę, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób.W nadchodzących odcinkach wystąpią m.in. Cynthia Erivo