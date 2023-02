Gwiazda "Ty" nie chce już więcej scen intymnych. Co dalej?

Serial Killers: Recenzja serialu "Ty"







"Ty" – mniej scen intymnych

4. sezon "Ty" – o czym jest?

Zwiastun 4. sezonu serialu "Ty"







Jeśli słyszeliście kiedyś o " Ty " – serialu o seryjnym mordercy zabijającym z miłości – zapewne wiecie, że romantyczne, a nawet seksualne momenty są jego stałymi elementami. W czwartym sezonie wiele się jednak zmienia i to nie tylko dlatego, że bohater wkracza na zupełnie nową ścieżkę, ale i na skutek prośby samego Penna Badgleya grającego główną rolę. Otóż Badgley poprosił twórczynię Serę Gamble o ograniczenie scen intymnych. Jak zareagowała?Poniżej możecie obejrzeć odcinek SERIAL KILLERS poświecony serialowi "Ty". Badgley ujawnił, że życzyłby sobie mniej scen intymnych między innymi dlatego, że nie che wciąż występować w roli amanta. Przyznał, że nie spodziewał się, by twórcy całkowicie przystali na jego prośbę, ponieważ seks jest częścią serialu " Ty ", a on zgodził się na to, podpisując kontrakt.Ku zaskoczeniu Badgleya Sera Gamble całkowicie uszanowała jego prośbę.Czwarty sezon " Ty ", którego pierwsza połowa zadebiutowała już 9 lutego na Netfliksie, znacznie różni się od poprzednich, w których główny bohater mordował w imię miłości. Grany przez Penna Badgleya Joe Goldberg przechodzi przemianę, porzuca zabijanie i zostaje nauczycielem na uniwersytecie w Londynie. Mrok wciąż go jednak ściga, oto bowiem obsesję na jego punkcie zaczyna mieć groźny morderca Eat The Rich. Bohater zamienia się więc z kata w ofiarę, a to całkowicie zmienia jego perspektywę i sposób działania. Teraz jest detektywem, który musi rozwiązać zagadkę tajemniczego londyńskiego mordercy. W ten sposób 4. sezon " You " staje się kryminałem.Druga połowa 4. sezonu zadebiutuje na Netfliksie 9 marca.