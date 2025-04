Netflix: Top 10 tygodnia – Tom Hardy na pierwszym miejscu

Zadaniem Chrisa Kyle'a ( Bradley Cooper ) jest zapewnienie ochrony współtowarzyszom broni, przez co sam staje się celem rebeliantów. Mimo zagrożeń i dotkliwej rozłąki z rodziną Chris służy w Iraku cztery kolejne zmiany. Jest uosobieniem dewizy żołnierzy z oddziału SEAL: "Nie zostawiamy nikogo". Po powrocie do dzieci i żony, Tayi ( Sienna Miller ), przekonuje się jednak, że nie potrafi zapomnieć o wojnie.

Lannie jest piękną, ambitną dziennikarką telewizyjną, która do tej pory uważała, że ma idealne włosy, idealnego chłopaka, idealne mieszkanie i w ogóle idealne życie do czasu, gdy poznaje ulicznego "proroka", który zamienia jej idealny świat w prawdziwy chaos – też idealny. Postanawia przewartościować wszystko, czym do tej pory żyła, a ma na to zaledwie 7 dni. Z pomocą swego przystojnego współpracownika Pete'a, Lannie stawia czoła przeznaczeniu.

Life or Something Like It

Złodziej klejnotów zostaje wynajęty przez potężnego mafioza, by ukraść najtrudniejszy do zdobycia diament na świecie - Afrykańskie Czerwone Słońce. Jednak jego idealny plan przybiera nieoczekiwany obrót. W tym śmiertelnie groźnym wyścigu o najwyższą stawkę nie brakuje chaosu, zdrady i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

(Miniserial) Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller ( Owen Cooper ) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i "odpowiedniej osoby dorosłej", Eddiego Millera, występuje Stephen Graham Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

(Sezon 7) " Czarne lustro " to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon – czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.

(Miniserial) Behawiorystka i kryminolożka Lejla wraca do małej społeczności, położonej gdzieś w Szwecji. To miejsce budzi w niej mieszane uczucia. To właśnie w tym miasteczku była w młodości przetrzymywana jako zakładniczka przez nieznanego sprawcę, ale też właśnie tam wreszcie znalazła swój dom z emerytowanym już policjantem, Valterem. Krótko po powrocie Lejli znika pewna dziewczyna. Gdy Valter i Lejla próbują odkryć, co się z nią stało, Lejla musi stawić czoło własnym mrocznym sekretom, których długo nie dopuszczała do świadomości. Okazuje się, że cała wioska skrywa tajemnice. Czy to możliwe, że historia właśnie się powtarza?