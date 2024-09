Trzeci sezon "Branży" dobiega końca. Czy powstaną nowe odcinki?

"Branża" – wyniki oglądalności w górę, HBO zamawia nowe odcinki

Marisa Abela w serialu "Branża"



O czym opowiada serial "Branża"?

Zwiastun serialu "Branża"

Serial stał się beneficjentem okna między najgłośniejszymi premierami HBO. Emisja kolejnych odcinków odbywała się w najlepszym czasie antenowym. Teraz, z powodu premiery serialu " Pingwin ", dwa ostatnie odcinki trzeciego sezonu " Branży " przeniesiono na późniejszą godzinę.Przez ostatnie tygodnie produkcja znajdowała nowych fanów. Podniosły się także jej wyniki oglądalności. Średnia liczba widzów na odcinek to aż 1,6 miliona. To więcej niż liczby z sezonu drugiego.Serial " Branża " to spojrzenie na świat międzynarodowych finansów, oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość. Opowieść podąża za grupą młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.W obsadzie są m.in. Myha’la Sarah Goldberg . Serial stworzyli Mickey Down